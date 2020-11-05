中職／江坤宇想搭擋 陳江和心動了

中信兄弟隊新版「黃金二游」江坤宇、岳東華在今年總冠軍賽表現亮眼，首席教練「紅龜」陳江和過去也曾扛起這面招牌，假如時光倒流，陳江和也對跟江坤宇搭檔的提案有些心動。

兄弟過去扛起「黃金二游」稱號的都是名將，初代是吳復連、葛雷諾搭擋，後來由陳瑞振、馮勝賢接手，陳江和與王勝偉的組合則排到第三代，今年江坤宇、岳東華在總冠軍賽的表現，就連對手統一獅隊總教練林岳平都稱讚。

陳江和也認為江坤宇在游擊位置的表現十分顯眼，但今年只是這名20歲小將的第一個完整球季，陳江和表示：「不只是今年，還要看他第2、第3年的表現如何。」

至於同為二壘手的岳東華表現如何？「只能算第二名。」陳江和開玩笑地說：「因為第一名還有我啊。」陳江和也透露，江坤宇曾說，希望有機會跟自己合作，「如果能重來，我也希望有機會跟他搭配看看」。

岳東華的弟弟岳政華在總冠軍賽扛起中外野手任務，也有美技演出，陳江和認為，兄弟兩人在EQ、守備反應上都無可挑惕，岳政華有外野教練負責，而岳東華雖有進步空間，但有一點特別突出，陳江和說：「他給投手的安定感比我好。」