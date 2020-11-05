中職／距金盃差一勝 丘昌榮用人生關卡比喻

中信兄弟隊在總冠軍賽取得3勝1敗「聽牌」，距離隊史暌違10年的金盃只差一步，難免有「近鄉情怯」感受，總教練丘昌榮認為這就像是人生會經歷的關卡，要度過或許不易，「但相信球員可以做到」。

避免影響情緒，兄弟球員今天賽前盡量不受訪，轉由教練團「代勞」，首席教練陳江和也在賽前向球員提醒，他表示自己未多說什麼，「總冠軍賽講越多就想越多，就告訴他們，7戰4勝制，要拿到第4勝的才是贏家，簡單一點」。

距離金盃已近，不過2015年兄弟也曾遇過只差一勝卻擦肩而過的經驗，最後這一勝仍很關鍵，丘昌榮表示，這最後一關，需要靠團隊去突破，總冠軍固然是重要目標，但球員在過程中獲得的正面能量、經驗值，也是球團希望看到的。

「相信球員可以做到。」丘昌榮表示：「選手一定會希望把每個層面都做好，這些球員從小打棒球，遇過許多不同關卡，這也是其中一個，要度過不容易，但過程必須去面對，頂得住就能夠成長。」

陳江和以球員身分參與過多次總冠軍賽，去年還是助理內野教練，今年就要扛起首席教練之責，他表示：「我比他們還緊張，自己當球員唯一緊張就是2009年那次，今年例行賽第一場、總冠軍賽都很緊張。」

昨天比賽打到一半，陳江和也召集球員喊話，他表示，總冠軍賽畢竟跟例行賽不同，打起來容易綁手綁腳，「大家盡量去做，結果就由我們教練團來扛」。