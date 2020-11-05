中職／餅總有開釋 掌握三分砲就掌握勝利

總冠軍賽第五戰開打前，統一獅隊總教練林岳平開釋，誰能掌握三分砲，就能掌握勝負。

總冠軍賽前四戰，全數都有三分砲的出場，第一戰為延長10局獅隊老將潘武雄代打敲出三分砲，由獅隊以4：2贏球，第二戰兄弟全場3轟，蘇緯達代打敲出三分砲，兄弟終場9：1大勝，第三戰為第九局許基宏敲出三分砲，兄弟5：1取勝。

昨天第四戰由兄弟以6：3帶走勝利，詹子賢以全壘打轟破低潮，也是一發三分砲。

昨役獅隊錯失不少得分機會，第五局八、九棒上壘，輪回「外野三帥」，但三人都無功而返，第六局同樣是前兩位打者都上壘，但攻勢斷在雙殺，第七局的滿壘局面，則在高國慶的內野滾地球出局後告終。

林岳平直指關鍵，「壘上有兩個人時，無法打出三分砲，到目前為止，打出三分砲的球隊都贏球。」他和媒體分享「三分砲定律」，「昨天詹子賢敲三分砲後，我還跟投手教練比個『3』。」

獅隊前四戰打線遭到完全壓制，林岳平指出，「當攻擊做不出來，就會倒向投手和守備有比較大的壓力，兄弟在拿到3分後，詹子賢是全揮擊，但我們一直處於很僵硬的狀態。」