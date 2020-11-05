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中職／複製上半季封王場景 兄弟力拚在台南登基
中信兄弟隊在總冠軍賽取得3勝（1敗）優勢，今晚有機會複製上半季封王戰「場景」，同樣在台南棒球場灑下封王彩帶。
兄弟在7月14日拿到上半季冠軍，封王戰以6：1擊敗統一獅隊，拿到隊史第16座季冠軍，在台南棒球場暢飲香檳。
這一戰賽後，獅隊總教練林岳平刻意讓球員留在休息區，「感受一下別人如何享受封王喜悅，把這種不甘心的感覺記下來，成為自己的養分」。
下半季，獅隊果然在10月24日以3：2擊敗象隊，於台南主場享受到季冠軍封王的喜悅，但今晚若再輸球，又得揪心看著別人拋彩帶。
中職前30年，扣除沒有進行總冠軍賽的年度，有8次總冠軍在台南棒球場出爐，1996年獅隊4：2擊敗味全龍隊，隊史首度在台南封王。
1997年總冠軍也在台南誕生，但當年的交戰組合是味全龍、時報鷹隊，最後由龍隊4：2登上王位。
2001、04、06年總冠軍賽，是獅隊最悲情的回憶，都在台南球場「被封王」，前兩次都以3：4落敗，對手各是兄弟象、興農牛隊，06年最慘，在台南遭La new熊隊直落4擊敗。
2008、09、11年總冠軍都在台南球場出現，獅隊都是勝利一方。
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