中職／續約3位「S級」洋投？中信兄弟有意願

中信兄弟隊今年三名洋投被評價為「S級」，在季賽貢獻32勝，季後賽也是球隊不斷挺近的重要因素，領隊劉志威今天透露，球隊有意願明年球季與三人續約，但畢竟是自由市場，結果無法確定。

兄弟今年擁有拿下「三冠王」的德保拉，季賽成績16勝9敗，防禦率3.20，米蘭達也有10勝8敗，防禦率3.80的成績，羅傑斯雖因季中曾至二軍調整，但也有6勝4敗，防禦率3.47的表現，在總冠軍賽扛起首戰以及今晚封王戰的先發任務。

三名洋投不僅成績顯赫，與球隊相處也十分融洽，不時可見三人在休息區鼓舞隊友的身影，兄弟領隊劉志威表示，三人能夠適應台灣的環境，這點十分難得，而球隊在生活起居的照顧上也花了不少心力。

兄弟已與另名洋將萊福力提前續約，明年球季是否也有機會繼續見到現在一軍三人的身影？劉志威表示，球隊這邊是有意願，「三人也應該不會排斥，但畢竟是自由市場，或許有更好的發展也很難說」。

兄弟當初未與三人簽下複數年合約，劉志威解釋，球探部門當初評估時，對三人的實力評價夠高，不過能否適應台灣環境仍是未知，「現在看起來他們覺得過得很愉快，也增加繼續合作的機會」。