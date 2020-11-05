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中職／內容好但結果不好 蘇智傑自責送不回隊友

聯合報 / 記者陳宛晶／台南即時報導
蘇智傑在總冠軍賽前4戰打擊率僅1成25。 聯合報系資料照
蘇智傑在總冠軍賽前4戰打擊率僅1成25。 聯合報系資料照

身為統一獅隊主砲，蘇智傑在總冠軍賽前4戰打擊率僅1成25，屢次成為攻勢斷層，今天在第五戰先調離先發打線。蘇智傑坦言，「會自責，壘上有人想把隊友送回來，但結果就是沒那麼好。」

蘇智傑前4戰都先發上陣，除了首戰4打數1安打、有打點進帳外，接下來3戰合計12打數只有1安打、打點掛蛋，今天首度未排進先發打線。

蘇智傑指出，打擊內容其實不差，但屢屢打到守備布陣裡，「過程不錯，但結果都不好。」他也說：「例行賽就是這樣的布陣，是自己沒有做好。」

總教練林岳平指出，蘇智傑從第二戰打德保拉後，打擊內容開始下滑；蘇智傑則認為，「打德保拉其實打得不差，就是結果不好，結果不好就會心情不好，後面也變得沒那麼順。」

來自學長的提醒、球迷的鼓勵很多，蘇智傑自知不容易，「他們都說球來就打、不用想結果，但狀況好時就是這樣，打得好自然就不會想那麼多。」至於酸言酸語，他說：「我知道會被罵很多，所以我不去看，已經心情不好，不能再被影響到。」

蘇智傑說，努力過了結果還是不好，還是必須要持續找辦法，「還是要轉換一下心情，不能一直沉浸在裡面。」

蘇智傑 德保拉 中職

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