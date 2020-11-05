中職／蘇智傑退出先發 餅總期許「先坐好、但不坐滿」

統一獅隊在總冠軍賽處於1勝3敗的絕境，今天先發打線也有調整，主砲蘇智傑在系列賽打擊率只有1成25，退出先發打線，總教練林岳平說：「讓他先坐好，但是不能坐滿。」希望他今天在比賽後段發揮關鍵價值。

蘇智傑前4戰都先發上場，累積16打數敲出2安打、打擊率只有1成25，首戰敲回獅隊的第1分後，就一直無法在打擊上為球隊貢獻。

「蘇智傑的打擊狀況確實不理想，但沒那麼差。」林岳平表示，「重要的比賽，中斷一個棒次，連帶其他選手也沒攻勢，打線上就有斷層。」

林岳平指出，蘇智傑在首戰的表現其實不錯，但第二戰面對德保拉後，打擊內容開始下滑，他也知道蘇智傑承受的高壓，「他多少也有心理想要打好、想要發揮，球隊也無法用贏球去彌補，減輕他的壓力。」

林岳平期許今天蘇智傑在板凳上「坐好但不坐滿」，能在比賽後段有所貢獻，「今天是最重要的比賽，不用讓他背負那麼大的壓力。」決定先將他調離先發打線。