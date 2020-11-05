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棒球／曾仁和對龍隊練習賽先發 投兩局肌肉緊繃退場
中華培訓隊今天和味全龍隊進行熱身賽，前旅美投手曾仁和先發，但只投了兩局，因背部肌肉緊繃、提前退場，此戰兩隊3：3握手言和。
以亞洲大學棒球錦標賽為主的中華培訓隊，納入旅外（或前旅外）球員，在疫情期間提供訓練機會，並參加今年的爆米花聯盟比賽。
中華培訓隊在爆米花聯盟已出賽9場，戰績3勝6敗，最近一場比賽是11月1日對桃園航空城隊，以0：3輸球，而曾仁和在爆米花也有出賽紀錄。
10月28日中華培訓隊出戰台灣電力隊，曾仁和先發投5局、被擊出6支安打、投出兩次三振、失兩分（責失1分）、承擔敗投。
這場比賽曾仁和最快球速145公里，自認狀況還可以，雖未調整回顛峰手感，但比起去年的不穩定，控球已經進步很多。
今天對龍隊練習賽，曾仁和再度先發，因出現肌肉緊繃狀況，教練團為求謹慎，讓他提前退場休息。
曾仁和與另名投手黃暐傑，預定12月前往澳洲，加入奧克蘭綠蜥蜴隊，參加澳洲職棒球季賽。
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