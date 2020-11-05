現場重現／19年前獅隊3勝1敗被象隊逆轉 憤怒獅迷砸車洩憤

中華職棒總冠軍賽史上，只有兩次從1勝3敗的逆境翻轉紀錄，中信兄弟隊在2015年被Lamigo桃猿隊翻盤，前身兄弟象隊則在2001年讓統一獅隊落淚，且讓獅迷在台南球場崩潰，演出暴動意外。

2001年象隊戰力被看好，總冠軍賽先拿1勝，但獅隊接下來3戰靠王傳家、羅敏卿、林鴻遠等砲手轟炸，接連拿下3勝，距離封王只差一步。

第5戰獅隊一路領先，象隊在8局下靠彭政閔安打扳平比數，延長賽10局再趁獅隊失誤攻進致勝分，就此展開史上首度的大逆轉戲碼。

象隊在第6戰再以8：7擊敗獅隊，從3連敗的劣勢突圍，扳成三比三平手，總冠軍賽從零開始，且是最後1戰決生死。

獅隊的「歹運」，到最後一戰持續蔓延。

這場關鍵戰役，獅隊在首局下、1人出局後攻占滿壘，林鴻遠擊出中外野安打，送回兩位隊友，但象隊提出抗議，認為這球在穿越內野前，先打到二壘跑者王傳家的腳。

主審接受抗議後，召集裁判商議，並改判王傳家出局，獅隊得分不算，大好局勢變成1分未得，儘管教練團激動抗議，教練宋榮泰把一壘壘包拔起丟擲，最後被驅逐出場，但依然無法改變判決。

比賽中斷將近20分鐘，主審許福利出面向全場球迷說明，一、三壘裁判都表示確實看到球打到跑者的狀況，因此接受抗議抗判，獅迷群情激動、難掩失望。

統一獅迷對於首局出現的爭議球感到氣憤，激動地將垃圾桶擲進球場抗議。 聯合報系資料照

2局上，象隊打出5分大局，勝敗幾乎提前底定，即便獅隊在心有不甘的情況下一路追趕，最終仍以5：7吞敗，象隊成為中職總冠軍賽史上、首支從1勝3敗後連拿3勝稱霸的球隊。

這場比賽在球迷不斷抗議中結束，象隊拋下彩帶的同時，不滿的獅迷丟下垃圾、瓶罐，甚至還有球迷衝到大門口拿石塊砸毀象隊巴士的擋風玻璃，最後出動警察，控制現場秩序。

這一年的總冠軍賽場內、場外都打得火熱，7戰有3場比賽超過4個小時，第7戰花了4小時44分才結束，7場比賽平均比賽時間4小時4分，雙雙改寫當時的總冠軍賽紀錄。