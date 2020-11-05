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中職／總冠軍今晚第五戰 台中市府廣場加碼直播
中華職棒總冠軍賽正熱烈開打，台中地主隊中信兄弟與統一獅爭霸，中信兄弟移師台南棒球場征戰氣勢如虹，目前已奪3勝，再取1勝即奪冠。
回應球迷熱情，台中市運動局加碼今晚6點35分在台灣大道市政大樓前廣場直播賽事，邀球迷一同集氣，歡迎踴躍參加。
今年中職總冠軍賽由中信兄弟與統一獅隊相隔11年再次爭霸，雙方進行7戰4勝交手，昨晚第四戰在台南棒球場舉行，中信兄弟以6：3擊敗統一獅隊，率先取得3勝1敗「聽牌」優勢，有機會今晚奪下睽違已久的總冠軍。
運動局提醒，請觀賽民眾持續落實防疫措施，務必戴口罩並注意室外保暖；可多搭乘台灣大道專用道公車於「市政府站」下車，或利用公共自行車iBike前往，市府周邊設有多處iBike車位可供停放。
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