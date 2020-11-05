中職／兄弟拚拋彩帶 推羅傑斯對決獅隊布雷克

中華職業棒球大聯盟台灣大賽今天關鍵第5戰，中信兄弟隊推洋投羅傑斯先發對決統一7-ELEVEn獅隊洋投布雷克，只要兄弟贏球就能拋下睽違10年的總冠軍彩帶，獅隊則要力挽狂瀾。

兄弟昨天以6比3擊敗獅隊，取得台灣大賽3勝1敗聽牌優勢，再贏一場就能奪下隊史第8座總冠軍；獅隊背水一戰，奪勝才能延長戰線到第6場洲際棒球場再戰。

台灣大賽首戰就是由羅傑斯（Esmil Rogers）交手布雷克（Brock Dykxhoorn），當時羅傑斯用116球投8局，被敲4支安打，投3次保送、5次三振，僅失1分；布雷克用93球投6局，被敲5支安打，投1次保送、6次三振，也是失1分，但最終是獅隊以4比2奪下勝利。

羅傑斯表示，身體、心理都已準備好；從春訓開始，今年目標就是總冠軍，已一步一步走到現階段，不用想太多，放手一搏。

他說，除心理層面準備好，生理準備方面，每天訓練強度跟之前比起來更高一點，就是為準備這場「最重要的一戰」，會全力以赴為球隊拿下勝利。

上半季狀況不好、在二軍待一陣子，下半季回歸脫胎換骨的羅傑斯表示，屏東（二軍）走一圈，2個月收穫非常多，想了很多事，「回一軍後總教練（丘昌榮）和佛斯特（John Foster）教練都告訴我有這個能力，給我信心，讓我成為更好的選手。」

布雷克表示，希望延續上一場好表現，這場也發揮出來，「如果投球局數拉長會更好，希望能投到7局以上甚至9局。」

雖然台灣大賽獅隊打線熄火，但布雷克說，不會想這麼多，「投手的工作就是不要失分，把分數壓低，我能做的就是把工作做好。」