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中職／兄弟奪冠差1勝 尚有7名球員未亮相

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
兄弟距離奪冠只差一步，板凳區仍有7名球員尚未出賽。 記者劉學聖／攝影
兄弟距離奪冠只差一步，板凳區仍有7名球員尚未出賽。 記者劉學聖／攝影

總冠軍賽打完前4戰，中信兄弟隊取得3勝1敗「聽牌」優勢，最快今天就將在台南球場登頂暌違10年的總冠軍，目前隊上仍有7名球員尚未出賽，在3大洋投都表現強悍的狀況下，還有4名牛棚投手未登板，統一獅隊則只剩江亮緯未出賽。

兄弟目前野手出賽14人、投手出賽7人，尚未出賽的選手分別為投手彭識穎、蔡齊哲、陳柏豪、吳哲源、第3號捕手林明杰、工具人張志強，以及定位代打的杜家明。

兄弟3位洋投具壓制力又耐投，前兩戰羅傑斯和德保拉各扛8局失1分，第三戰米蘭達狂飆9局完投勝，沒給牛棚太多上班機會，目前後援投手僅李振昌、鄭凱文、吳俊偉出賽，各投2場。

獅隊先發投手不若兄弟強悍，戰局提早進入牛棚決勝，也因此帶進名單內的12位投手已全員出賽，野手僅剩江亮緯尚未亮相。

兄弟前一次奪冠在2010年，人員調度更精簡，4場比賽全程只用3名洋投，第一戰麥格倫先發7.1局、羅曼後援1.1局，接下來二到四戰卡斯帝、羅曼、麥格倫全數演出9局完投勝，沒讓兄弟本土投手有出場空間。

兄弟在那一年也僅用11名野手，4場比賽的先發9棒原封不動，只有王金勇和簡富智在第一場以代打和代跑亮相過。

統一獅 中信兄弟 中職

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