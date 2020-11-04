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中職／開轟鬆口氣 詹子賢紓解壓力好多招

聯合報 / 記者蘇志畬／台南即時報導
中信兄弟隊詹子賢在5局上轟出三分砲。記者劉學聖／攝影
中信兄弟隊詹子賢在5局上轟出三分砲。記者劉學聖／攝影

前三戰只敲出1安，中信兄弟隊詹子賢「灑鹽」去霉運，在總冠軍賽第四戰單場敲出雙安，其中一發是擴大分差的三分砲，幫助球隊以6：3擊敗統一獅隊，他說：「好不容易有這個機會，我也想幫球隊建功。」

詹子賢前三戰打擊率不到一成，他自認打擊狀況不錯，但常常被守備接到，也導致自己會想太多、睡不著，今天敲出首安、首轟後，多少有點壓力釋放。

詹子賢在2局上首打席敲出三壘滾地，剛好一個彈跳越過守備，形成安打，他說：「打出去想說慘了，沒有打到阿達力，結果突然彈起來，我就想今天準備要順了。」

果然在5局上面對一二壘有人，詹子賢一棒轟出全壘打，這發三分砲幫球隊把分差擴大到6：0領先，詹子賢表示，一開始以為不是全壘打，直到繞壘時聽到歡呼，才知道剛好過牆，「本來覺得身體很累，瞬間跑起來很輕盈」。

低潮期間如何紓壓？詹子賢透露，自己會在浴室唱歌，回到台南後也有跟爸爸聊天，順便去拜拜、剪頭髮，特別的是，張志豪、周思齊還幫他撒鹽去霉運，詹子賢也在自己的棒子前面放鹽。

總冠軍賽已「聽牌」，詹子賢感謝隊友不會因此喪失對自己的期待，還有總教練丘昌榮的幫助，「接下來做好每一場，直到最後，得到大家想要結果」。

詹子賢 丘昌榮

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