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中職／黃恩賜6局還想投 佛斯特拒絕：球給我

聯合報 / 記者蘇志畬／台南即時報導
中信兄弟隊先發投手黃恩賜投5局無失分，拿下生涯總冠軍賽首勝。記者劉學聖／攝影
中信兄弟隊先發投手黃恩賜投5局無失分，拿下生涯總冠軍賽首勝。記者劉學聖／攝影

中信兄弟本土投手黃恩賜向隊上三名洋投看齊，在總冠軍賽第四戰繳出先發5局無失分的表現，還一度拒絕退場，不過在佛斯特強烈要求「球給我」後妥協，繳出好投的過程中，黃恩賜不斷告訴自己「我要贏」。

兄弟前三戰洋投的成績分別是羅傑斯8局失1分、德保拉8局失1分、米蘭達9局失1分，黃恩賜雖然局數較短，但沒有失分，幫助球隊以6：3拿下第3勝，在總冠軍賽取得聽牌。

黃恩賜表示：「前面三洋將丟這麼好，心想不能掉分、不能輸。」就算球隊得分了，黃恩賜仍不斷告訴自己，「做我自己可以做的，我要贏。」

生涯總冠軍賽首次出賽就拿下勝投，黃恩賜是本土投手史上第17人，但他對此未特別在意，「重點是可以跟著大家一起努力、展現凝聚力，大家一起在比賽中活躍，這是打棒球最喜歡的」。

6局下黃恩賜續投時，下丘守備時滑了一跤，讓對手因失誤上壘，他坦言，當時確實腳有些沒力，但對健康狀況沒有影響，他也拒絕防護員上場。

不過接下來又被潘武雄敲敲出安打，佛斯特上來換投，黃恩賜心情有些不甘願，反應續投欲望，「我告訴他，我要繼續，我想要丟，這一場交給我。」但佛斯特不願冒險，伸出手對黃恩賜說：「球給我、球給我」。

黃恩賜今天被敲出5支安打，有3支來自潘武雄，黃恩賜認為，他畢竟是老學長，大賽經驗多，這也是自己未來要進步的地方，「該如何面對資深的學長，慢慢去做調整」。

兄弟距離目標的總冠軍只差最後一勝，黃恩賜認為，如果順利的話，自己今年的任務應該就結束了，但如果球隊有需要，「我還是會盡我的能力」。

黃恩賜 潘武雄

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