中職／丘總認為贏球關鍵是守備 詹子賢轉念當英雄

中信兄弟隊拿下「聽牌」的第3勝，總教練丘昌榮認為，贏球關鍵還是守備，「這是最重要的一環」。

丘昌榮表示，先發投手黃恩賜雖然一開始投得比較閃躲，但整體投得不錯，「關鍵還是守備」。

兄弟在5、6、7局都碰到獅隊攻佔得點圈，丘總說：「但選手都有好的守備演出、化解危機，守備還是最重要的一環。」

此戰兄弟得分效益好，9支安打拿6分，但丘昌榮說：「明天比賽的打線安排，回去再和首席教練討論，目前沒有任何想法。」

詹子賢前3戰沒打好，「從第1場比賽開始，不覺得自己狀況差，但打的球都穿不出去，愈打愈心情愈亂，」他說：「但隊友一直鼓勵我，是他們感染了我。」

昨天賽後，丘昌榮告訴詹子賢，「要收拾好心情，明天又是新的一天」，他把這些話聽進去，往比較正面的方向去思考。

詹子賢說：「想好的結果、就會好，往不好的地方想、結果就會不好。」此戰他除了轟出3分砲，另有1支安打、或兩次保送。