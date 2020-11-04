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中職／獅隊輸掉第3戰 餅總讚江坤宇守備太美妙

聯合報 / 記者婁靖平／即時報導
中信兄弟江坤宇。 圖／聯合報系資料照片
中信兄弟江坤宇。 圖／聯合報系資料照片

中職總冠軍賽第4戰，統一獅隊不是沒有得分機會，但都欠缺臨門一腳，尤其是7局滿壘沒得分，總教練林岳平只能說：「江坤宇的守備太美妙了。」

獅隊在5、6、7局都有機會搶分，皆碰到一、二壘有跑者的大好時機，林岳平說：「但都缺乏有效攻擊、尤其是7局滿壘，高國慶擊出游擊滾地球、結束攻勢。」他對江坤宇的守備充滿讚嘆。

獅隊1勝3敗落後，餅總說：「明天是背水一戰，再輸就結束了，今天打線在後段8、9局雖有點效益，但為時已晚，往後比賽再怎麼變，陣中幾名打者近況都不是很理想，只能在打序調整。」

今晚比賽輸球關鍵，林岳平不認為是詹子賢的3分砲，「5局上、一二壘有跑者時換上劉軒荅，他本來就是我們的煞車皮，雖被敲全壘打，但前1局的狀況比較嚴重」。

餅總認為，4局上的守備失誤、一次高彈跳球沒處理好，讓兄弟安打串連、多掉3分，「連續保送、再被敲長打的傷害比較嚴重」。

陳鏞基在比賽中傷到腳踝，但賽後還沒有進一步確認報告，林岳平說：「明天再評估是否可以出賽。」

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