中職／詹子賢三分砲不軟手 總冠軍賽兄弟「聽牌」

中職總冠軍賽第四戰今晚在台南棒球場舉行，中信兄弟隊先發投手黃恩賜5局無失分的表現，加上詹子賢在5局上轟出三分砲擴大分差，以6：3擊敗統一獅隊，取得3勝1敗的聽牌優勢。

黃恩賜展現本土王牌投手價值，前5局僅被敲出4支安打，沒有失分，6局上續投遇到危機，黃恩賜下丘守備卻腳滑發生失誤，讓高國慶上壘，雖然立刻揮手拒絕防護員上場，展現鬥志，不過接下來又被潘武雄敲安，不得不退場。

接手的吳俊偉幫忙守成，先讓郭阜林敲出高飛球，左外野手詹子賢雖未確實接捕，但傳二壘封殺跑者，接下來再讓陳重廷敲出三壘滾地球，王威晨策動雙殺成功，守住失分危機。

兄弟打線在3局上就先打破僵局，先因獅隊三壘手郭阜林失誤，1出局後形成滿壘，江坤宇敲出高飛犧牲打先馳得點，陳家駒再補上一壘打，敲回2分，取得3：0領先。

詹子賢今年前三戰共11打數，僅敲出1安，今天一棒擊碎外界冠上的「軟手」稱號，5局上1出局、一二壘有人時，從中繼投手劉軒荅手中轟出三分砲，將分差擴大到6：0。

加上2局首打席的一壘打，詹子賢今天總計3打數2安打，還有2次保送；這發全壘打也是詹子賢生涯總冠軍賽的首轟，前三次（2016、2017、2019年）參與總冠軍賽，32打數敲出8支安打，其中僅有一支長打。

獅隊直到8局下才靠著郭阜林的陽春砲破蛋，9局下面對兄弟「終結者」李振昌，陳傑憲敲安後，林安可又轟出兩分砲，不過李振昌仍用再見三振收尾。