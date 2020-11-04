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中職／新黃金二游 江坤宇、岳東華個性大不同
中信兄弟隊在總冠軍賽前三戰守備0失誤，總教練丘昌榮歸功於中線守備的穩固，游擊手江坤宇、二壘手岳東華組成的「黃金連線」各有特色，守備教練黃泰龍形容兩人「一冷一熱」表現驚奇。
兄弟昨晚以5：1擊敗統一獅隊，在總冠軍賽取得2勝1敗領先，先發投手米蘭達完投的背後，也歸功二游防區的守備功勞，丘昌榮也說：「中線有化解危機的好表現，這會帶動球隊的氣勢。」
20歲江坤宇的超齡表現，被黃泰龍認為是球隊今年意外之喜，江坤宇開季原本設定是3號游擊手，排在王勝偉、岳東華之後，不料好表現成功卡位，兩位學長反而要移防二壘。
點評新一代「黃金二游」，黃泰龍認為，2人個性不同，江坤宇冷靜沈穩，岳東華鬥志十足，「坤宇有超齡表現，要感謝他爸媽的教導，東華容易有情緒反應，之前受傷時也靠止痛藥上場拚，這樣的鬥志很少見」。
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