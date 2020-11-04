中職／總冠軍賽第四戰 賴副總統到場為統一獅加油

中華職棒台灣大賽進行到第4戰，湧進滿場的7800名球迷，賴清德副總統也親自到場看球，為統一獅隊加油，並穿著之前獅隊投手陳韻文贈送的球衣，坐在本壘後方應援。

中信兄弟目前以2勝1敗取得系列戰優勢，今天這場比賽若兄弟贏球就能聽牌，獅隊贏球則是扳平為2勝2敗，因此相當重要。此戰座位已全數完售，湧進滿場的7800名球迷，為本季第3度滿場。

熱愛棒球的賴副總統今天也買票到現場看球，坐在本壘後方的家庭席，身穿之前獅隊終結者陳韻文贈送的球衣，為獅隊加油。賴副總統也在臉書上面發文表示，「我已經在這！！今晚Game4 2:2 #我獅我威武」。

賴副總統在今年8月21日曾到電視台「客串」擔任球評，結果遇到12局跨日大戰，即使耗時5小時30分，仍是待到最後。下半季尾聲，獅隊和富邦悍將爭奪季冠軍時，賴副總統也有到場觀戰，且與今天一樣都沒有坐在貴賓席，而是坐在觀眾席與球迷同樂。

總冠軍賽開打之前，賴副總統還有到台南棒球場為獅隊打氣，作為回禮，也贈送印有Taiwan的黑色風衣與鳳梨給陳韻文。