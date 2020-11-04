中職／錯失接殺變二壘打 陳傑憲坦言：滿不爽

統一獅隊中外野手陳傑憲昨晚錯過一次飛球接殺機會，反讓對手形成二壘打，他坦言賽後感覺「滿不爽的」，也對這個守備十分自責。

獅隊昨晚在總冠軍賽第三戰先取得1：0領先，不過周思齊在4局上敲出中外野深遠飛球，陳傑憲未能接殺，讓球落在自己身後，周思齊也因此站上二壘，隨後靠著高飛犧牲打得到追平分。

陳傑憲今年因游擊守備狀況不佳，季中轉任外野手，過去在春、秋訓都未經過相關訓練，全壘打牆前判斷是陳傑憲今年轉戰外野手後最苦惱的地方。

陳傑憲表示，對於那個Play的結果滿自責的，尤其原本是1：0領先，「其實多跑幾步就有機會，會一直想這件事」。

獅隊總教練林岳平為子弟兵緩頰，認為這一球靠近牆邊，不好判斷，就算是中外野守備公認最好的林哲瑄，也未必一定接到，「只是大家會期待他能夠接到」。

不過陳傑憲昨天在今年總冠軍賽的安打終於開張，而且單場4打數、2安打，他表示，前兩戰沒敲安打，心態不會特別急，昨天首安出爐雖然有些激勵動作，「但亢奮是因為把跑者推進到得點圈，要突破他們的投手不容易」。

昨天雖然敲出兩安，陳傑憲說，正常來說是不錯的表現，「但球隊輸球，心情還是比較沮喪一點」。