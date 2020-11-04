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中職／江坤宇攻守超齡表現 林岳平讚：真的不簡單

聯合報 / 記者蘇志畬／台南即時報導
統一獅隊總教練林岳平都忍不住稱讚兄弟隊江坤宇的表現。 聯合報系資料照
統一獅隊總教練林岳平都忍不住稱讚兄弟隊江坤宇的表現。 聯合報系資料照

「又是江坤宇。」中信兄弟隊游擊手在總冠軍賽的超齡表現，在攻守兩端都為球隊提供貢獻，就連對手、統一獅隊總教練林岳平都忍不住稱讚，「真的不簡單」。

江坤宇昨晚在總冠軍賽4打數4安打，守備上也有美技演出，獲選單場MVP，也以20歲122天刷新總冠軍賽單場MVP最年輕紀錄，今天賽前提到兄弟的守備表現，林岳平立刻點出，游擊手、二壘手、中外野手各沒收幾支安打。

其中8局下陳重廷敲出中間方向強勁滾地，雖然穿越投手防線，卻被江坤宇攔下，傳往一壘刺殺，林岳平說：「如果安打，就是該局第一名上壘，會很不一樣。」

而兄弟這三場從6棒開始的後段打線製造不少威脅，除了岳東華、岳政華開轟外，江坤宇的高打擊率也是關鍵，讓林岳平忍不住說：「又是江坤宇，真的不簡單，賽前他雖然不在我預期的關鍵球員中，但能夠製造打點給王威晨、許基宏等關鍵人物。」

江坤宇 林岳平

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