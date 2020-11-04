中職／第四戰獅隊潘武雄回先發 餅總相信江辰晏

台灣大賽今天進行第4戰，統一獅隊目前1勝2敗處劣勢，這場為爭取扳平，選擇了富經驗的老將潘武雄、陳鏞基先發。至於先發投手江辰晏，教頭林岳平認為，還是要有本土投手來投這種大賽。

獅隊今天推出江辰晏，對戰兄弟的黃恩賜，上演難得的本土投手大戰。獅隊的先發陣容中，陳鏞基先發改守一壘，指定打擊則是第一戰代打開轟的潘武雄，至於沒有安排老將高國慶先發一壘的原因，林岳平表示，「國慶也不差，但就是換其他人試試看。」

林岳平仍對江辰晏有期待。 聯合報系資料照

由於這場是本土投手先發，林岳平指出，不能期望有昨天維持1比1平手到8局的局面，期盼打線能多為投手打一點分數。獅隊雖然昨天賽後才公布先發投手，不過林岳平表示，本來就安排江辰晏要投第4戰，「不然不會第一場就把布雷克壓上去，4個先發投手輪一次後，看能不能取得2比2的局面。」

雖然江辰晏本季起伏較大，直到10月才漸漸回穩，不過林岳平仍對江辰晏有期待，「還是要有一個本土投手上去投投看這種比賽，既然前幾場大家都正常表現，那就正常輪值就好，硬要去搶勝，反而會全盤都輸掉。」

獅隊昨天輸在第9局，投手黃竣彥在二壘有人、2人出局時，被王威晨敲二壘安打遭超前。林岳平今天坦言，在王威晨的打席有考慮要換投，但因為黃竣彥和終結者陳韻文是同類型投手，「想說忍耐一下，再等一個看看，結果第一球就被打出去了，但這個抉擇沒有對錯，就是結果而已。」