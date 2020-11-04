中職／慶祝到跌倒 德保拉搶眼表現打知名度

中信兄弟隊昨晚在總冠軍賽第三戰，許基宏在9局上轟出三分砲擴大分差，他的帥氣甩棒固然吸睛，隊友在休息區前慶祝時跌成一團的影片也在網路上瘋傳，當事人德保拉笑著說，至少讓球迷有話題討論，「可以多記住我的名字」。

許基宏這發全壘打，幫助兄弟最終以5：1擊敗統一獅隊，取得2勝1敗的領先，不過當下隊友們衝出休息區到場邊慶祝，結果德保拉絆到自己的腳而跌倒，這一幕也成為焦點。

德保拉表示，過往在家鄉多明尼加也是這樣的慶祝方式，畢竟全壘打是件光榮的事，也對球隊有幫助，不過台灣或許風俗不太一樣，昨天有被壘審警告，「但今天如果有類似狀況，可能還是會忍不住跳出來」。

同樣來自多明尼加的羅傑斯也說，「他可能是太興奮了，不過得分的時候一起跳來跳去，這就是我們的方式，在台灣只有德保拉一個這樣，在多明尼加是全隊都這樣」。

羅傑斯也希望透過這樣的方式，去感染隊友，「不用我說，看大家臉上表情就知道，現在休息室氣氛非常好，這支球隊已經十年沒拿冠軍了，今年再次有機會，我們也很渴望、很高的企圖心要奪冠。」