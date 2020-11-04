中職／總冠軍賽第五戰先發？羅傑斯：我準備好了

中信兄弟隊在中職總冠軍賽取得2勝1敗領先，今晚與統一獅隊之戰奪勝就可「聽牌」，明天關鍵一戰，照輪值將是首戰的羅傑斯繼續先發，羅傑斯也說：「我準備好了。」

獅象今晚面對第四戰，兩隊都派出本土投手，由獅隊江辰晏對上兄弟的黃恩賜，明天勢必回到洋投較勁，兄弟總教練丘昌榮雖未明確公布由誰先發，但也透露，「原則上就是順著來」。

羅傑斯在首戰先發8局僅失1分，表現不俗，他也表示，如果球隊今天贏球，明天會是關鍵的一戰，想要全力幫球隊拿下勝利，「我準備好了，春訓時球隊第一次開會，瞄準總冠軍的目標很明確，現在我們來到這邊，就是放手一搏」。

兄弟前三戰洋投負擔大半局數，羅傑斯先發8局、德保拉先發8局，昨晚米蘭達更是完投9局，三人都各失1分，成功壓制獅隊打線，丘昌榮表示：「看得出來他們都很有經驗，也很為球隊爭取勝利，求勝欲望很強。」

羅傑斯看兩位夥伴，點名昨晚米蘭達完投得好表現有目共睹，「之前我們就常開玩笑，說一定要完投，大家上場也有同樣的想法」，至於德保拉則為球隊繳出一整季的好表現，「他的表現有機會爭取MVP，我也有信心」。

至於自己，羅傑斯則說球季間曾到二軍走了一回，那段時間的修練、調整，對自己的幫助很大，回到一軍後，總教練丘昌榮、投手教練佛斯特也不斷給自己信心，「他們告訴我，你有能力宰制一軍」。