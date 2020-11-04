中職／獅象總冠軍賽打得拉鋸 收視率最高達2.71

中華職棒總冠軍賽上演「傳統一戰」，獲得不少球迷捧場，統一獅隊昨晚回到台南主場與中信兄弟隊戰況緊繃，收視觀看人數破百萬，根據轉播單位ELEVEN SPORTS公布，收視率最高峰出現在9局下半的獅隊反攻，來到2.71。

兄弟昨晚與獅隊之戰打完前8局仍以1：1戰平，9局上半兄弟反攻，靠著王威晨超前安、許基宏三分砲，取得4分領先，9局下半獅隊靠著陳傑憲二壘打進占得點圈，最終兄弟先發投手米蘭達守下住危機，在總冠軍賽拿下完投勝。

賽事打得精彩，也刺激收視率，ELEVEN SPORTS公布，25到49歲男性平均收視率2.04，創下ELEVEN SPORTS開台以來最佳收視紀錄，15歲以上收視觀看人數破百萬，九局下到達最高峰的2.71。

ELEVEN SPORTS也提供線上轉播，其中Twitch同時在線人數最高達到26920人，英文轉播專屬的Twitter更是超越季初紀錄，觀看人次衝破180萬。