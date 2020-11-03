中職／總冠軍賽最年輕單場MVP 江坤宇：球隊氣氛好

在總冠軍賽首戰刷新最年輕游擊手出賽紀錄後，中信兄弟隊江坤宇今天以單場4安打的強勢表現，再度締造最年輕單場MVP紀錄，一口氣刷新兩項總冠軍賽紀錄。

中信兄弟今晚在總冠軍賽第三戰以5：1擊敗統一獅隊，取得2勝1敗領先，江坤宇不僅前3打數都從獅隊洋投泰迪手中敲安，在9局上也率先敲安，並靠著王威晨的安打跑回超前分，加上守備上的美技演出，獲選單場MVP。

江坤宇攻守兩端表現，都獲得總教練丘昌榮、投手米蘭達的稱讚，不過江坤宇認為，打擊上要歸功打擊教練的建議，「大家都想贏球，我只想上壘製造攻勢，沒有想太多」。

至於守備上的好表現，江坤宇回到休息區時都會被學長們「圍住打頭」慶祝，至於是誰打的？江坤宇笑說：「太多人了。」

江坤宇以20歲122天之齡獲選單場MVP，超越林承飛的20歲又206天紀錄，刷新總冠軍賽史上最年輕單場MVP紀錄，他表示：「很開心，在學長帶領下，全隊都一條心，球隊氣氛非常好。」