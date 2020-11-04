中職／定位不明變敗戰處理 潘威倫早應專司牛棚

台灣大賽如火如荼開打，本屆賽事老將林智勝退賽、王勝偉未能入選，原本預期會是許多新秀及中生代的戰爭，不過首戰潘武雄在延長賽擊出三分砲，以及周思齊挺身鼓舞士氣等，證明老將在大賽一樣可以佔有一席之地。話雖如此，有位老將卻顯得特別黯淡，嘟嘟潘威倫在第二場在球隊第8局落後4分時登場，也就是被成當作敗戰處理投手。

這是潘威倫生涯第15次在台灣大賽登板，第3次以牛棚身分出賽，前2次都是第7場「沒有明天」的最後戰役，今年他首度沒直接被定位為先發投手。慘烈的是他並沒有止血成功，反而1局狂失4分，讓球隊更無反攻機會。截至目前為止他12場先發出賽表現是4勝3敗，防禦率3.24，還拿過兩次優秀球員，不過突如其來的牛棚出賽，防禦率則是高達23.6。

長期以來潘威倫幾乎固定先發，不用每年錯亂的先發後援兩頭跑。因此他較不會大起大落，不會因為定位調整造成表現不穩定。他不是靠蠻力或競速的投手，球速約在136~144Km附近，主要靠球威及球路變化，讓他穩定拿下勝投。雖然潘威倫也曾因傷休養，還是能恢復至一定實力，是中職這十多年來最穩定的本土投手。

潘威倫昔日擔任先發投手時，一直能穩定拿下勝投，若能把這樣的表現重現在牛棚，依然有機會成為一尾活龍，搞不好更快拿到150勝。 聯合報系資料照片

潘威倫生涯多數時間能穩定出賽，不過終究受到傷勢及疲勞累積的影響，季賽成績還是持續下滑。他在台灣大賽的豐功偉業，都已是2013年之前的事情，至今的6年之間，獅隊唯一一次打進台灣大賽是2018年，卻是他生涯最低潮的時期，這年他只出賽1場，終止了連續16年一軍有勝投的紀錄，最後球隊也沒將他帶入季後賽。

去年球季潘威倫拿下這十年來單季最多的8勝成績，讓他穩穩拿下聯盟首度的東山再起獎。不過實際上他的表現已大不如前，去年開始壓制力就已明顯下滑，而且用球數及投球局數都較其他投手少，唯獨休息天數比較多。今年熱身賽時，他的表現就不如預期，因此就有開始討論是否要考慮讓他調整至牛棚，減低他的負擔，並延長球員生命。

實際上獅隊現在的二軍總教練高建三過去就是生涯後期轉往牛棚發展，延續他的球員生命。主要是考量老將的年紀及傷痛，調整至牛棚可以減少球員負擔，並增加投球的穩定度。但由於老將過去早已習慣先發的調整模式，最好的方式就是從休賽季就開始改變，讓他在球季中可以儘早適應新的身份。

高建三在中信鯨後期一度面臨職業生涯危機，到獅隊後因為轉戰牛棚讓他多投了8年，直至42歲才退休，對獅隊幫助很大。 聯合報系資料照片

然而很可惜，獅隊教練團認為壓制力下滑轉任牛棚，反而會使調度更困難。因此讓今年熱身賽就極為不穩定的潘威倫球季初仍以先發登板，然而狀況一直未能改善，才在季中調整定位，讓他轉戰牛棚。即便亡羊補牢，或許季後賽還是有用，但季末卻又將他再度調整回先發。這樣不固定的出賽模式，常會讓投手調整錯亂，表現反而更不好。

其實球員的壓制力並非一成不變的，會有許多外在因素影響，包含出賽身份、對手、球場等，而教練團的作用就是如何讓球員發揮最佳的表現。由於潘威倫有很好的控球能力，他的問題或許是長期累積的肌肉疲勞或續航力下滑，因此必須減少他對體能的負擔。以牛棚可無保留的全力出賽，讓他在短局數內保有球威及球速，實際上在這個角色中他或許是位壓制力很好的投手。

令球迷惋惜的是昔日的本土一哥，現階段潘威倫只能以敗戰處理的身份登板，本屆台灣大賽應當已無機會先發出賽。不過畢竟嘟嘟尚未退休，明年還是53萬高身價的投手，只是他已面臨生涯的轉折點，一定要找出對他及對球隊最有利的方式。或許他想挑戰150勝，紀錄固然可貴，不過「留得青山在，不怕沒柴燒」，該想想是否決心轉戰牛棚了。