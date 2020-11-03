中職／聽到丘總叮嚀 許基宏轟出關鍵三分砲

中信兄弟與統一獅隊在總冠軍賽第三戰打完8局仍以1：1戰平，9局上靠著王威晨敲超前安，接下來許基宏的三分砲，一口氣拉開分差，以5：1拿下勝利，上場前總教練丘昌榮的叮嚀，許基宏有聽進去。

獅隊9局上派出中繼投手黃竣彥，在2出局二壘有人時先被王威晨敲超前二壘打，接下來又對陳子豪投出觸身球，此時獅隊換上終結者陳韻文，許基宏轟出三分砲，奠定勝利。

許基宏透露，上場前丘總曾告訴自己，要大膽揮擊，「打到瞬間就知道是全壘打。」

兄弟打線今天在3局、7局上都有滿壘機會，卻未能打開攻勢，直到最後才找到破口，許基宏表示，這也代表大家都沒有放棄，過程中彼此鼓勵，在高度專注下，「堅持到最後，才能拿下勝利」。

丘昌榮也說，雖然前兩次滿壘沒得分，「但是選手們表現出來都很有信心。」而先發投手米蘭達的好投，加上幾次關鍵守備，才能保有勝利機會。