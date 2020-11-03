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中職／米蘭達9局完投勝 丘總：感覺真的不一樣
中信兄弟今晚在總冠軍賽第三戰以5：1擊敗統一獅隊，先發投手米蘭達完投9局失1分的表現，獲得中信總教練丘昌榮讚賞，直呼，今天的米蘭達不一樣。
米蘭達今天成功壓制獅隊打線，全場僅被敲出3安打，僅林安可在2局下的二壘打造成傷害，因高飛犧牲打丟掉1分，剩下2安都來自陳傑憲，另投出9次三振、1次四壞，拿下勝投。
面對總冠軍賽的高張力，米蘭達表現比起例行賽更上一層樓，投完9局僅用了111球，丘昌榮表示，今天米蘭達可以投到第9局比較意外，今天整體感覺真的不一樣，以往大概6、7局用球數就破百。
丘昌榮也透露，米蘭達展現強烈續投欲望，9局時就拍胸保證自己可以續投，而今天雖然打線有兩次滿壘沒得分，但米蘭達能夠在隔局立刻抓下第一個出局數，這點也是關鍵。
米蘭達則表示：「大家都很辛苦，不是只有我。」他也感謝隊友江坤宇、岳東華在守備上的幫助，讓自己投起來更無後顧之憂。
撐到9局才等到打線攻勢支援，米蘭達表示，當下知道球隊無法打進分數，仍全神貫注、守下每個打者，為球隊付出，盡可能三振每個打者。
總冠軍賽前一次出現先發投手完投勝是Lamigo桃猿隊的明星，在2015年10月25日對中信兄弟隊投出9局無安打比賽；兄弟隊史最近一次則是2010年10月23日的麥格倫。
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