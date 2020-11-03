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中職／米蘭達堅持「我可以」 締造絕跡5年的完投勝

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
中華職棒總冠軍第三戰中信兄弟投手米蘭達。記者劉學聖／台南傳真
中華職棒總冠軍第三戰中信兄弟投手米蘭達。記者劉學聖／台南傳真

中信兄弟隊最貴洋投米蘭達，扛起第三戰先發，表現不輸羅傑斯與德保拉，飆出中職總冠軍賽史己經絕跡5年的完投勝，先發9局僅失1分，率隊以5：1擊敗統一獅隊，總教練丘昌榮透露，「他強烈想要續投，一直拍自己，說他可以。」

此戰一路以1：1緊咬，兄弟直到九局才由江坤宇的單場第4支安打開啟攻勢，王威屒先打回超前分，許基宏補上三分砲底定勝負。

米蘭達在第九局繼續站上投手丘，雖被首位打者陳傑憲敲出二壘打，接下來連抓三個出局數結束比賽，他也成為繼2015年第七戰Lamigo桃猿隊明星（無安打比賽）後，第一位在總冠軍賽演出完投勝的投手，隊史前一人則要追溯到2010年麥格倫。

丘昌榮指出，「米蘭達非常強烈想要續投，第九局被打第一支安打後，教練有站出來，其實是要指揮，但他一直拍自己說他可以。」他也稱讚米蘭達封鎖獅隊的攻擊，絕對是兄弟可以搶下此戰勝利的大功臣。

兄弟此役錯過多次得分機會，包括第七局僅一出局、攻占滿壘，卻連吞2K收場，讓比賽持續陷入僵局。丘昌榮表示，「兩隊先發投手和守備都表現很棒，關鍵還是有些戰術執行和得點圈的問題，總冠軍賽張力那麼大，下一場再繼續努力。」

【中央社台南3日電】

台灣大賽第3戰中信兄弟先發投手米蘭達完投9局僅失1分，是兄弟奪勝的功臣之一。教頭丘昌榮相當肯定米蘭達的表現，認為他用球數精簡，米蘭達則是感謝隊友的守備幫忙。

米蘭達用111球完投9局，僅被敲出3支安打，出現2次四死球，飆出9次三振，失1分奪下勝投，最終兄弟以5比1奪下關鍵勝利，取得2勝1敗優勢。對於米蘭達的表現，總教練丘昌榮表示，「米蘭達能夠封鎖對手打線，真的是大功臣。」

丘昌榮指出，米蘭達今天表現確實令人意外，主要是在用球數精簡，以往投到6、7局就會用到100多球。米蘭達9局下續投，一開始就被陳傑憲敲二壘安打，不過丘昌榮說：「他很強烈地希望續投，雖然有被打安打，但一直拍自己的胸脯，表示可以繼續投完。」

兄弟打線前8局只攻下1分，米蘭達表示，當下知道球隊沒辦法打進分數，因此必須全神貫注，幫球隊守下每個打者，盡可能三振，每一顆球都不能大意。會想要9局續投，米蘭達指出，當下身體狀況還可以，被敲安打後則告訴自己一定要冷靜，不能再讓打者上壘、得分。

兄弟此戰二壘、游擊手岳東華及江坤宇皆演出許多美技，米蘭達也相當讚賞，他說：「兩個球員非常棒，不論是守備上、打擊上，對我來講都很重要，有太多美技，如果沒有他們，我丟的分數會更多。」

米蘭達 丘昌榮

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