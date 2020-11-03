中職／兄弟3洋投25局僅失3分 餅總：真的難突破

中信兄弟隊3位S級洋投，真的太可怕，羅傑斯、德保拉各自繳出8局失1分好投，今天米蘭達再飆9局僅失1分完投勝，率領兄弟以5：1擊敗統一獅隊，3洋投前3戰，合計投25局只失3分，獅隊總教練林岳平坦言：「開打前就知道3洋投，對我們打擊會滿棘手的，今天應證對方先發投手投球能力真的太強。」

兄弟3位洋投實力有目共睹，早被預期是爭冠的最大利器，進入總冠軍賽後表現更是完美，羅傑斯扛起首戰先發，雖未進帳勝投，但8局失1分好投已無可挑惕。第二戰由三冠王德保拉出擊，也是一場8局失1分好投，附帶9次三振，第7、8局連飆5K收尾，締造總冠軍賽史紀錄。

今天由米蘭達負責第三戰，克服控球未爆彈老毛病，以111球一個人搞定9局，只被敲出3安打、失1分，成為繼2015年第七戰Lamigo桃猿隊明星（無安打比賽）後，第一位在總冠軍賽演出完投勝的投手，隊史前一人則要追溯到2010年麥格倫。

單一球隊先發投手連續3戰都投滿8局，為總冠軍賽史上第六次出現，前五次為1990年味全第三到第六戰、1991年味全第四戰到第六戰、1991年統一第三戰到第五戰、1996年統一第二戰到第四戰、2010年兄弟第二戰到第四戰。

林岳平表示，「目前對到3個，每個都8局、8局、9局，沒辦法串聯打擊，短期內比較難突破。」

林岳平提到獅隊對付3洋投的策略，「我們是希望看能在6局前把他打下來，但他們用球數都能投到110幾球。」他也稱讚兄弟先發投手，「有速度、有變化球、也有控球，真的滿難突破。」