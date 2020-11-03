中職／許基宏3分砲轟大局 兄弟搶下第3戰勝利

1：1比分高掛多時，中信兄弟隊在第九局終於突破，江坤宇的單場第4支安打開啟大局，王威屒敲二壘打、送回超前分，許基宏「補刀」敲出三分砲，兄弟終場以5：1擊敗統一獅隊，系列賽先占有2勝1敗上風。

前兩戰打完戰成1勝1敗，關鍵第三戰前進台南球場，兄弟由最貴洋投米蘭達先發，對戰上例行賽6勝0敗的獅隊泰迪，米蘭達111球投完9局、僅失1分技高一籌。

獅隊在第二局先靠林安可的三壘打，進占得分大門前，郭阜林以高飛犧牲打首開紀錄；兄弟在四局追平，周思齊先敲二壘打，下一棒推進三壘後，岳東華以高飛犧牲打送回分數。

兄弟在第七局錯過滿壘大好得分機會，第九局終於不再失手，面對獅隊換上黃竣彥登板，首位打者江坤宇先敲安打，這也是他的單場第4支安打，高宇杰短打推進二壘，王威屒以二壘打送回超前分。

獅隊緊急換上終結者陳韻文，已經擋不下兄弟攻勢，許基宏敲出三分砲，一棒底定戰局。

江坤宇生涯首征台灣大賽，攻守表現都亮眼，此役4打數敲出4安打，第九局擔當首位打者敲出安打，開啟球隊攻勢，獲選為單場MVP。

米蘭達繳出9局完投勝，僅失1分，兄弟3洋投前3戰，合計投25局丟掉3分，表現超級強悍。