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中職／為獅隊開球 金獎導演黃信堯怕自己投太好

聯合報 / 記者蘇志畬／台南即時報導
中職總冠軍賽第三戰回到台南球場，金獎導演黃信堯今為統一獅隊開球。圖／統一獅隊提供
中職總冠軍賽第三戰回到台南球場，金獎導演黃信堯今為統一獅隊開球。圖／統一獅隊提供

統一獅隊總冠軍賽第三戰回到台南主場的首戰，邀來金獎導演黃信堯開球，他表示，身為台南人，能購擔任台南主場開球嘉賓非常高興，也開玩笑說，就怕自己投太好被獅隊簽下，「這樣我以後會沒辦法拍電影」。

因執導「大佛普拉斯」獲得金馬獎最佳新導演的黃信堯，今年推出第二部作品「同學麥娜絲」，也風光入圍本屆金馬獎最佳劇情長片、導演、男配角（兩位）、改編劇本、攝影、美術設計、原創音樂、剪輯等九項大獎，電影將於11月20日上映。

黃信堯為第二部作品「同學麥娜絲」拉票宣傳時很有「梗」，他說：「球是圓的，但電影票是方的，球季結束後，不管你是哪一隊的選手，大家都有同學，也都是學校的學長、學弟學妹，可以一起相揪進場看『同學麥娜絲』，用幽默看待海海人生。」

黃信堯表示：「以前學生時代就會到台南球場外野看球，從外野的球迷走上投手丘真的很奇妙，也謝謝球團的肯定，能有這樣的機會感到十分榮耀，身為台南人穿上這件台南球衣是一件很棒的事情，期待疫情過後，能夠有機會和朋友一起來台南球場體驗外野烤肉。」

今日球賽五局中場時，現場進行「同學麥娜絲」電影宣傳曲MV大首播，由鄭人碩、施名帥、納豆與劉冠廷共同演唱樂團濁水溪公社知名歌曲《漏電的插頭》，充滿熱血又帶著淡淡哀傷的音樂直擊現場眾多球迷粉絲的心，讓電影魅力持續發燒。

中職總冠軍賽第三戰回到台南球場，金獎導演黃信堯（左三）今為統一獅隊開球。圖／統一獅隊提供
中職總冠軍賽第三戰回到台南球場，金獎導演黃信堯（左三）今為統一獅隊開球。圖／統一獅隊提供

統一獅

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