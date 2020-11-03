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日職／連2場後援出賽 張奕投1局失1分
歐力士今天出戰樂天金鷲隊，台灣投手張奕在第八局登板中繼，投1局被敲2安打、失1分，防禦率從賽前的3.97上升為4.08，歐力士終場以6：3擊敗樂天。
張奕在第八局、樂天6：1領先時上場，首位打者面對淺村榮斗，被敲出二壘打，面臨得點圈有人危機，先三振島内宏明、讓鈴木大地敲出飛球出局，仍在面對羅梅洛（Stefen Romero）時丟掉分數，他敲出左外野方向安打、帶有1分打點。
張奕面對渡邊佳明花了9球，才以二壘方向滾地球，拿下第三個出局數，此役投1局共用22球，被敲2安打、失1分，有1次三振，近兩場出賽都是後援登板。
歐力士靠3轟定勝負，T-岡田首局先敲兩分砲，洋砲摩亞（Steven Moya）單場雙響砲，第五局先敲陽春彈，第七局補上兩分砲，3轟都是砲轟樂天先發投手則本昂大。
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