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中職／多次大賽歷練 王威晨直言還有很多要學習

中央社 / 台南3日電
中信兄弟王威晨。 報系資料照
中信兄弟王威晨。 報系資料照

中職中信兄弟開路先鋒王威晨今年已經是第3度打台灣大賽，加上去年還有國際賽經驗，經過許多大賽洗禮。不過王威晨認為，自己還有很多地方要學習，因為每次遇到的狀況都不同。

王威晨之前已經有2次台灣大賽經驗，2017年出賽4場打擊率3成13，去年更是出賽5場打擊率4成29，結束後參加世界12強棒球賽，以優異攻、守表現獲得全明星隊最佳三壘手殊榮，擁有「大賽體質」。

談到今年第3度參與台灣大賽，王威晨表示，「每一年都很渴望可以拿到最後的冠軍，前2次沒有這麼順利，但都已經過去了，現在要趕快把握。」雖然已經有許多大賽經驗，但王威晨指出，還是持續在學習要怎麼做得更好。

不因曾經有過好表現而滿足，王威晨說：「我想我可能都會一直去學習，任何地方、任何時候都在學習，因為每次都會遇到不一樣的狀況，以後一定也會是這樣。」

上一場比賽王威晨第1局敲二壘安打後，下一棒陳子豪擊出二壘飛球遭接殺，且王威晨以為是安打，已經跑向三壘，導致雙殺化解攻勢。王威晨坦言，當下確實有點受到影響，因為沒有判斷好二壘手林靖凱的站位，「這也是我講的，還要學習的地方，讓自己減少這些失誤。」

台灣大賽第一戰兄弟輸球，王威晨演出猛打賞表現；不過第2戰兄弟贏球，王威晨反而只敲一支安打，被球迷戲稱很會打「逆風球」。王威晨指出，只是當下運氣比較好，每次都想幫助球隊、爭取上壘，但當下面對的投手、狀況都不同，有很多要注意的事情，「這沒有一定，能順風誰想要逆風。」

王威晨 陳子豪

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