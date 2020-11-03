中職／手搖飲首次冠名總冠軍賽 粉絲團另有贈獎

台灣大賽統一獅與中信兄弟爭霸，前兩戰雙方各拿1勝，換句話說，今天起就變成5戰3勝制系列賽，看好擁有強大洋投戰力的兄弟，有較高機會能奪冠。 過去象獅4度爭霸，由於兄弟資源相對薄弱，這4次戰力都居下

2020-11-03 07:00