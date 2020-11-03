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中職／手搖飲首次冠名總冠軍賽 粉絲團另有贈獎

聯合報 / 即時報導

中華職棒總冠軍賽自10月31日開打，今天移往台南棒球場舉行第三戰，究竟是台南在地球隊統一獅奪冠？還是近7年6度搶冠的中信兄弟象會帶走金盃？ 全台灣棒球迷都在關注，迷客夏也從第三至第五戰冠名播出。

國內知名手搖飲迷客夏成為手搖飲業界第1個冠名職棒總冠軍賽事轉播，自第3場起到第5場，將於以下所有平台，由迷客夏冠名播出。

轉播平台包括，Eleven Sports 全平台（第四台+MOD) 、五大OTT數位平台（包括 LineTV） ，再加碼全台1400家7-11門市直播。

迷客夏也同步於11/3 與11/5 兩天，在粉絲團舉辦「捕捉迷客夏」抽獎活動，只要拍下比賽轉播裡迷客夏Milkshop Logo 露出，貼於活動貼文留言處，即可參加抽獎，將分別送出3名幸運兒贈送迷客夏限量零食箱。

棒球 統一獅 中信兄弟 中職

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