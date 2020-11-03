中職／劉軒荅走過季中低潮 台灣大賽初登板不緊張

中職統一獅劉軒荅生涯首次打台灣大賽，上一場出賽僅被敲1支內野安打，無失分；劉軒荅本來季中遇到大低潮，面對打者會猶豫，但他感謝教練團的幫忙與肯定，會盡力幫助球隊。

劉軒荅2018年季中加入職棒，今年是首次打台灣大賽，在第2戰登板中繼，投1局被敲1支內野安打，無失分。

談到台灣大賽初體驗，劉軒荅表示，確實比較亢奮，「但緊張倒是還好，上去之前跟自己對話，雖然是台灣大賽，還是平常心面對，把自己的策略、面對打者的心態調整好，準備好自己比較重要」。

劉軒荅在季中一度遇到低潮，曾一個人次都沒解決就掉5分，不過下半季歸隊後回穩，危機處理投1局、長中繼都能投，是牛棚中的活棋。劉軒荅指出，開季到季中確實遇到大課題，「投球節奏沒那麼順暢，面對打者會有猶豫的心態」。

能順利走出低潮，劉軒荅感謝教練團，包括投手教練納瓦洛、牛棚教練羅錦龍、二軍投手教練鄭博壬。劉軒荅表示，不管是修正投球或是心態，教練團都幫助很多，「讓我能夠在這個階段把感覺維持好，帶進來這個比賽中，也謝謝教練團給我這個肯定，會盡全力去幫助球隊」。

台灣大賽第2戰時，劉軒荅被中信兄弟岳政華「點」出一支安打，球本來有機會出界外，但在線內停了下來。劉軒荅指出，由於上次有被岳政華偷點過，加上是左打、有腳程，當下就有預設打者會偷點，因此也用最快速度下投手丘處理。

不過，由於球很靠近邊線，當時劉軒荅聽到捕手林祐樂說不要撿球，劉軒荅笑說：「想說會滾出去，結果好像是有一顆小石頭在線上，球壓到又滾進來，但比賽就是這樣，很多沒辦法預測的東西。」