中職／最嫩游擊表現成熟 江坤宇有自動靜音能力

中信兄弟隊在總冠軍賽前兩戰，游擊位置都由20歲的年輕小將江坤宇「打好打滿」，面對高張力賽事、球迷應援聲浪，江坤宇不緊張，只要專注在場中就會自動「靜音」。

江坤宇在首戰以20歲119天的年紀改寫總冠軍賽最年輕游擊手紀錄，前兩戰合計9次守備機會無失誤，打擊上也有8打數、3安打，打擊率3成75的表現，今天在第三戰仍舊扛起先發游擊。

首次打總冠軍、年紀輕輕擔任游擊手，江坤宇雖然第一戰開打前仍有些緊張，「因為沒打過，只能靠想像」，不過第二戰就開始適應，還很享受這樣的比賽張力，以及「大家都想要贏球」的感覺。

過去國際賽出賽經驗頻繁，但江坤宇認為總冠軍賽的經驗又不同，「國際賽面對外國球迷，語言不同，現在要面對滿場，又是自己國家的球迷，感覺很不一樣。」不過江坤宇也說：「只要專注在球場上，就不會再聽到其他聲音。」

能夠在首次參與總冠軍賽就放開來打、享受比賽，江坤宇表示，學長曾提醒自己，「就算打不好，後面還有隊友」。