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中職／全台7-11門市轉播 獅隊高志綱讚「回饋球迷」
統一獅隊在中職總冠軍賽帶著1勝1敗的戰績，今天回到台南球場迎戰中信兄弟隊，不過主場不只這裡，全台共有1400家7-ELEVEN門市提供賽事直播，將總冠軍賽熱度帶到大街小巷中，首席教練高志綱也比起大拇指稱讚。
獅隊今年繼2018年後再戰總冠軍賽，要爭取相隔7年的金盃，下半季封王後7-ELEVEN就先推出折價優惠，讓較少關心棒球的人也知道「統一獅隊封王了」。
總冠軍賽第3到5戰統一獅隊回到台南主場，ELEVEN SPORTS也與7-ELEVEN合作，首次在全台1400家門市進行中文轉播，獅隊首席教練高志綱認為這也是對球迷的回饋，「有這樣的活動真的很不錯，謝謝」。
高志綱舉例，或許有些球迷因為工作或其他事情，無法進場加油，甚至無法隨時觀看轉播，「到7-ELEVEN的時候可以順便看一下，很方便」。
回到主場首戰，獅隊也特別邀請統一超商OPEN小將及條碼貓到場，賽前與統一獅吉祥物萊恩及台南市觀旅局的魚頭君一起舉行舞蹈表演，並到看台與球迷一起應援。
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