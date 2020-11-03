中職／「外野三帥」回歸前段打線 獅隊有考量

總冠軍賽第三戰回到台南主場，統一獅隊也讓「外野三帥」重新合體，回到例行賽模式，由陳傑憲扛起第一棒，蘇智傑、林安可扛三、四棒，總教練林岳平透露，主要考量是，三人對中信兄弟隊米蘭達表現無特別差異。

前兩戰考量對方派出的羅傑斯、德保拉，獅隊將「三帥」拆開，陳傑憲都打第一棒，不過林安可首戰打第六棒、蘇智傑第二戰被排到第七棒，獅隊前兩戰攻下5分，不過有3分來自潘武雄代打三分砲，打線串聯度仍待提升。

今天三人再度回到前四棒的位置，林岳平表示，米蘭達三人對戰打擊狀況無明顯落差，所以排出跟例行賽相同的打序；三人例行賽對戰米蘭達打擊率分別是蘇智傑2成73、陳傑憲2成50、林安可1成67。

陳傑憲在對羅傑斯時展現磨功，一打席纏鬥了14球，雖然總冠軍賽前兩戰、8打數尚未敲安，不過林岳平說：「他是安打王、打擊王，不用太擔心他，最差打擊率也還是0。」

林安可在總冠軍賽8打數4安打，不過有3支是內野安打，林岳平認為以擊球狀況來看，林安可的表現並不差，對他的期待是在壘上有人時能確實擊球。