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中職／陳鏞基先歇歇 林祖傑扛獅隊游擊
統一獅隊回到台南主場迎接總冠軍賽第三戰，守備做出異動，考量到體力，前兩場先發游擊的陳鏞基今天在板凳待命，由林祖傑扛起先發。
總教練林岳平表示，陳鏞基前兩場表現很好，雖有休息一天，但希望給他多點時間，因此安排林祖傑扛起先發游擊，而前兩戰由陳鏞基先發後，相信林祖傑也能夠調整好狀況，有更多恢復的時間。
獅隊與中信兄弟隊今年總冠軍賽還沒出現過守備失誤，林岳平稱讚這就是陳鏞基「可貴」之處，在前兩戰為球隊提供安定感，「但也無法讓他站滿整個系列賽，讓祖傑先發、鏞基在後，也是另一種方式」。
林祖傑在例行賽尾聲因左腹斜肌拉傷下二軍，總冠軍賽前已開始隨隊練習，首戰曾替補上場，稍稍體驗到生涯首次總冠軍賽的氣氛，今天要迎接首次先發，林祖傑表示：「感覺機會來得很快，不用特別改變什麼，維持自己的狀況比較重要。」
林祖傑受傷期間，陳鏞基在季末頂替游擊位置，直呼吃不消，呼喚林祖傑「趕快回來啦」，林祖傑也期待自己能快點歸隊，「不是每個人都有機會打總冠軍賽，想要回來跟隊友一起奮鬥」。
前兩戰看著陳鏞基扛起先發，林祖傑也有收穫，看著有過豐富大賽經驗的學長，學習他的沈穩表現、備戰方式，林祖傑表示，陳鏞基也提醒自己，面對高張力比賽想法不要太多，「簡單、專注當下就好」。
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