中職／兄弟黃恩賜第四戰先發 獅隊賽後公布

總冠軍賽第四戰誰先發？中信兄弟隊提前「掀牌」，就是今年的本土王牌投手黃恩賜，統一獅隊總教練林岳平得知後有些訝異，不過仍不打算提前公布，「我們的人選不會變，但賽後才會公布」。

黃恩賜下半季因扭傷右腳踝，總冠軍賽能否先發原有疑慮，不過先前與味全龍隊熱身賽曾登板測試，結果沒有問題，兄弟總教練丘昌榮表示，跟味全龍的練習賽只讓黃恩賜投32球，原因是考量總冠軍賽第一戰若有狀況，需要他上場長中繼。

明天黃恩賜先發登板也就沒有特別設定球數、局數限制，丘昌榮表示：「派他上場，就是相信恩賜，投手教練這邊觀察是OK，總冠軍賽調度就是看狀況，不會設定球數。」

獅隊教頭林岳平得知兄弟提前公布先發，雖然不願跟著提前揭曉，不過強調第四戰先發人選已有想法，不會因第三戰結果而改變，在賽後記者會時一起公布。

獅隊陣中也有本土先發江辰晏待命，若第四戰由他先發，將是總冠軍賽事暌違6年再度上演本土投手對決，前一次是2014年總冠軍賽第4戰，由桃猿隊許銘傑對上兄弟的林煜清，該年第2戰也是土投對決，由王溢正對上鄭凱文。