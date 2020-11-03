日職／陽岱鋼復出代打單場雙安 睽違101天貢獻打點

旅日讀賣巨人隊台灣野手陽岱鋼今天與廣島隊比賽板凳出發、後半段上場敲2安，貢獻1分打點，睽違3個多月一軍敲安、相隔101天有打點；巨人隊與廣島隊打滿10局、2比2握手言和。

讀賣巨人隊野手陽岱鋼8月10日被下放二軍調整，11月1日才重新回到一軍，1日回到一軍首戰吞下2次三振，第3打席被觸身球保送退場，檢查過後沒有大礙。

巨人隊今天與廣島隊交手，陽岱鋼沒有排在先發打序中，4局上場接替守一壘，巨人隊6局2人出局後，靠著四壞保送、丸佳浩安打攻占得點圈，陽岱鋼敲出左外野方向安打，送回球隊第2分。

陽岱鋼9局打擊機會再敲出左外野方向安打，但隊友沒有延續攻勢、沒能多添分數；陽岱鋼今天替補守一壘、比賽後半段移防左外野，總計2打數敲出2支安打，貢獻1分打點，賽後打擊率2成50，也是繼7月29日與橫濱隊交手敲安後，睽違3個多月再於一軍敲出安打。

陽岱鋼的打點也是繼9月25日與養樂多隊交手後，睽違101天再於一軍出賽有打點表現，他表示：「久違的打點，很開心可以打成安打，幫助球隊追加分數」。

巨人隊今天比賽4局靠著丸佳浩二壘打先馳得點，陽岱鋼6局送回球隊第2分，廣島隊9局靠著菊池涼介兩分砲扳平比數，兩隊鏖戰至延長賽第10局，都沒能拿下分數，終場2比2握手言和。