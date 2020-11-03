快訊

日職／陽岱鋼復出代打單場雙安 睽違101天貢獻打點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／陽岱鋼復出代打單場雙安 睽違101天貢獻打點

中央社 / 台北3日電
陽岱鋼。 擷圖自巨人隊官方推特
陽岱鋼。 擷圖自巨人隊官方推特

旅日讀賣巨人隊台灣野手陽岱鋼今天與廣島隊比賽板凳出發、後半段上場敲2安，貢獻1分打點，睽違3個多月一軍敲安、相隔101天有打點；巨人隊與廣島隊打滿10局、2比2握手言和。

讀賣巨人隊野手陽岱鋼8月10日被下放二軍調整，11月1日才重新回到一軍，1日回到一軍首戰吞下2次三振，第3打席被觸身球保送退場，檢查過後沒有大礙。

巨人隊今天與廣島隊交手，陽岱鋼沒有排在先發打序中，4局上場接替守一壘，巨人隊6局2人出局後，靠著四壞保送、丸佳浩安打攻占得點圈，陽岱鋼敲出左外野方向安打，送回球隊第2分。

陽岱鋼9局打擊機會再敲出左外野方向安打，但隊友沒有延續攻勢、沒能多添分數；陽岱鋼今天替補守一壘、比賽後半段移防左外野，總計2打數敲出2支安打，貢獻1分打點，賽後打擊率2成50，也是繼7月29日與橫濱隊交手敲安後，睽違3個多月再於一軍敲出安打。

陽岱鋼的打點也是繼9月25日與養樂多隊交手後，睽違101天再於一軍出賽有打點表現，他表示：「久違的打點，很開心可以打成安打，幫助球隊追加分數」。

巨人隊今天比賽4局靠著丸佳浩二壘打先馳得點，陽岱鋼6局送回球隊第2分，廣島隊9局靠著菊池涼介兩分砲扳平比數，兩隊鏖戰至延長賽第10局，都沒能拿下分數，終場2比2握手言和。

陽岱鋼 讀賣巨人

延伸閱讀

日職／陽岱鋼挨球吻 傷勢報告出爐

日職／梶谷隆幸FA年大躍進 恐成陽岱鋼強力對手

日職／好不容易等到機會 陽岱鋼被球砸到手背

日職／陽岱鋼重返一軍先發 驚悚手部觸身球受傷退場

相關新聞

日職／陽岱鋼復出代打單場雙安 睽違101天貢獻打點

旅日讀賣巨人隊台灣野手陽岱鋼今天與廣島隊比賽板凳出發、後半段上場敲2安，貢獻1分打點，睽違3個多月一軍敲安、相隔101天...

中職／兄弟洋投戰力超強大 獅想贏需要陳傑憲甦醒

台灣大賽統一獅與中信兄弟爭霸，前兩戰雙方各拿1勝，換句話說，今天起就變成5戰3勝制系列賽，看好擁有強大洋投戰力的兄弟，有較高機會能奪冠。 過去象獅4度爭霸，由於兄弟資源相對薄弱，這4次戰力都居下

日職／熟悉的貧打最對味 陳偉殷救不了負運羅德

日職兩聯盟的優勝隊伍在上週陸續出爐，洋聯由軟銀拿下相隔3年的優勝，同時也以22勝創下史上單月球團最多勝的紀錄；央聯則是由巨人在好事多磨的狀況下達成連霸。 由於武漢肺炎疫情影響，本季的季後賽制有所

日職／陳偉殷4日登板搶首勝 對手又是千賀滉大

羅德隊台灣左投陳偉殷尋求本季首勝，再度對上軟銀隊王牌千賀滉大，兩人連續兩周同場先發，前次雙雙投滿8局，陳偉殷吞下完投敗，...

中職／總冠軍賽台中開打 防疫成效獲WBSC關注

2020年中華職棒總冠軍賽上周六（10月31日）在洲際棒球場開打，獲得世界棒壘球總會（WBSC）官網專文報導，台中市政府...

中職／獅教頭絕對信任 外野3帥想回報

統一獅隊在洋投戰力矮人一截的情況下，必須靠打線適時一擊、牛棚接力撐場，才能與中信兄弟隊一搏，「外野三帥」裡的陳傑憲與蘇智...

中職／賽史第4次洋投連3對決 餅總：決定系列賽走向

中信兄弟隊3位洋投組成魔王關，前兩戰羅傑斯與德保拉都繳出8局失1分的超狂成績單，今天的第3戰輪到米蘭達先發，遭遇統一獅隊...

中職／獅象傳統好戲 Twitch兄弟官方頻道觀看數創新高

中信兄弟隊今年於直播平台Twitch上開立「中信兄弟官方頻道」，除了主場賽事場場轉播外，更有球員練球直播、啦啦隊女孩「P...

日職／同場出賽 王柏融代打吞K、吳念庭2打數掛蛋

日本火腿隊今天出戰西武獅隊，兩名台將王柏融、吳念庭同場出賽，王柏融代打吞下三振，吳念庭替補上場兩打席也無建樹，西武終場以...

中職／總冠軍賽第3到5戰 全台7-11看得到

中職總冠軍賽前兩戰由兩隊各取1勝，明天起第三到五戰將移師台南主場，統一獅隊尋求時隔9年後，讓台南球場橘海遍佈，再次於府城...

中職／蘇緯達台灣大賽首支代打轟 信心喊話「我最強」

中職中信兄弟野手蘇緯達例行賽累積7支代打全壘打是聯盟紀錄，昨天台灣大賽第2戰8局代打敲出3分砲，為個人總冠軍賽首支，他盼...

中職／台灣大賽G3、G4 獅隊台南主場外野票還有剩

中職台灣大賽第3戰明天將於台南舉行，統一獅派出例行賽對中信兄弟3戰全勝、防禦率0的洋投泰迪先發，中信兄弟則由米蘭達應戰。...

熱門新聞

日職／熟悉的貧打最對味 陳偉殷救不了負運羅德

MLB／旅美生涯突成自由身 林子偉坦言「心裡不舒服」

MLB／紅襪簽回9人沒有林子偉 4台將成自由球員

中職／兄弟洋投戰力超強大 獅想贏需要陳傑憲甦醒

懷斯曼不想去灰狼 選秀狀元將變成愛德華茲？

全大運田徑／延續最速男意志 葉守博守住百公尺金牌

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。