日職／陳偉殷4日登板搶首勝 對手又是千賀滉大

羅德隊台灣左投陳偉殷尋求本季首勝，再度對上軟銀隊王牌千賀滉大，兩人連續兩周同場先發，前次雙雙投滿8局，陳偉殷吞下完投敗，這次還要寄望羅德打線多捧場。

陳偉殷回歸日職後的前3場出賽，全數都繳出優質先發，但隊友在這3戰合計只幫他打下2分，讓防禦率只有2.25的陳偉殷，只能連吞2敗、勝場尚開張。

羅德與軟銀今天展開3連戰，陳偉殷將在明天同場遭遇千賀滉大，也是重演上周的對戰戲碼，當時陳偉殷投8局失2分，千賀滉大則演出8局無失分，終場軟銀以2：0擊敗羅德，千賀滉大收下第10勝，連五年完成10勝球季，陳偉殷則是無奈吞下完投敗。

軟銀已經取得太平洋聯盟優勝，今年洋聯進行一輪季後賽，由前兩名球隊交手，羅德還需爭取最後一張季後賽門票，目前領先第三的西武隊只有1場勝差。