中職／獅象傳統好戲 Twitch兄弟官方頻道觀看數創新高

中信兄弟隊今年於直播平台Twitch上開立「中信兄弟官方頻道」，除了主場賽事場場轉播外，更有球員練球直播、啦啦隊女孩「Passion Sisters」練舞直播、二軍賽事或練習賽轉播、勝利賽後特別節目「凱旋象前」等，想要接收第一手猛象軍團官方訊息，鎖定「中信兄弟官方頻道」絕不漏接。

現任球團副領隊的「恰恰」彭政閔，也在中信兄弟官方頻道擔任專屬球評，由最了解球隊運作的彭政閔親自為球迷帶來專業講評，也是此頻道最大亮點之一。

今年度開台至今累積近6萬名追蹤者，在台灣大賽前兩戰洲際主場賽事轉播，創下兩天近120萬人次觀看新高數字，最高同時在線人數也達到將近3萬5千人，相較於季賽中假日平均觀看次數19萬、最高同時在線人數1萬5千人，台灣大賽精彩程度吸引更多球迷觀看。

首戰由專業主播「啾啾麥」陳宏宜獻出中信兄弟官方頻道轉播處女秀，搭配老頑童球評「東哥」黃忠義及重量級嘉賓、資深象迷兼全方位藝人「羅平」共同轉播，第二戰則是由楊正磊、彭政閔及鄭凱應聯手。

此次台灣大賽也特別於賽前在洲際二樓廣場安排「戶外開講」時間，由中信兄弟官方頻道主播球評團隊分析賽況，同時與現場大螢幕連線，服務線上與現場所有球迷，第二戰彭政閔現身廣場時，全場擠得水洩不通，恰式魅力絲毫不減。

兄弟與統一獅隊目前一勝一敗，本周將於台南進行3連戰，屆時若尚未分出勝負，周末將再度回到洲際球場一較高下，歡迎球迷朋友進場應援，或是鎖定Twitch「中信兄弟官方頻道」。