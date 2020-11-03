日職／熟悉的貧打最對味 陳偉殷救不了負運羅德

日職兩聯盟的優勝隊伍在上週陸續出爐，洋聯由軟銀拿下相隔3年的優勝，同時也以22勝創下史上單月球團最多勝的紀錄；央聯則是由巨人在好事多磨的狀況下達成連霸。

由於武漢肺炎疫情影響，本季的季後賽制有所改變，央聯取消季後賽，由優勝隊伍直接進入日本一大賽；洋聯雖保留季後賽，但由原先的兩輪改成只有一輪，由季賽第二對戰優勝隊伍，獲勝的就進軍日本一大賽，不過洋聯最後一席季後賽名額由哪隊取得至今仍不明朗。

洋聯目前的第二名是羅德，羅德去年大動作在自由球員市場補強，從季初就保持一定的競爭力，都維持在前段班，8月底擺脫樂天的糾纏獨居第二，9月初後戰績一路走揚，10月中甚至追上龍頭軟銀，但就在無法超越軟銀後，氣勢消長加上戰力上出現問題，讓羅德從此走下坡，這兩週只有2勝1和9敗，形成現在與第三的西武僅有1場的勝差，甚至於排第四的樂天也還在2.5場可追趕範圍內的態勢，3隊的排名變化是剩下約一週例行賽的最大焦點。

仍處於第二名的羅德今年球季可說是不太順遂，但投手群的表現在這一片逆勢中表現得倒不錯，本季團隊投手防禦率為3.85，僅次於軟銀為聯盟第二，先發投手陣雖有種市篤暉在9月中動了右肘手術，不過其他幾名輪值投手的表現都尚可，補進陳偉殷之後，先發投手輪值更沒有太大的問題，後援投手群包括唐川侑己、東條大樹、小野郁、益田直也及9月交易來的澤村拓一等投手，防禦率都未超過3.0，陳冠宇雖然在一二軍上下，表現也還算穩定，有25個中繼點的洋投赫曼（Frank Herrmann）因傷休養1個半月，在10月底順利傷癒歸隊，強大的牛棚戰力是羅德能夠維持戰績的一大原因。

澤村拓一在被交易到羅德後表現不俗，大大增強羅德的牛棚戰力。 擷圖自千葉羅德官方FB粉絲團

投手表現不錯，但負運卻在打線中蔓延，羅德在過去幾年都不算是一支攻擊火力強大的隊伍，直到去年季前及季中分別補進雷雅德（Brandon Laird）及馬丁（Leonys Martín）兩名洋砲後，乾涸的打線獲得泉水湧進，團隊總得分由聯盟倒數一下躍進到第二，今年在兩名洋砲續留的狀況下，原本有望維持去年的攻擊火力，孰料雷雅德在8月初因腰傷下二軍，隨即返美治療，9月宣布整季報銷，今年只出賽39場，打出6轟及15分打點，這對羅德無疑是個大傷害；去年打出3成15打擊率、10轟、46分打點及28次盜壘成功生涯年的荻野貴司，也因右腳傷勢缺席近2個月，直到9月底才歸隊，不過就如前面所述，投手群在這段期間的好表現，將兩人缺陣的影響降到最低，甚至讓羅德有機會在10月中直逼軟銀。

洋砲馬丁在10月底傷退，羅德的火力大打折扣。 擷圖自千葉羅德官方FB粉絲團

真正的大負運在10月初發生，就在逼近軟銀前幾天，羅德爆出群聚感染，包括8名一軍球員在內總計有超過10名球員確診，隨後進行了多達20餘人的一二軍升降，事情發生後雖然藉由氣勢一度追上軟銀，影響卻逐漸發酵，點燃戰績下滑的導火線；馬丁在21日因傷退場後，更一舉敲響了羅德打線的喪鐘。

去年季中加入羅德的馬丁，只出賽52場就打出14轟及39分打點，今年傷退前全勤出賽104場，雖然打擊率不到2成5，但有25轟及65分打點，兩項都是全隊最多，25轟目前仍排在聯盟第4，打點也是聯盟第6，他在21日上一壘時左腳踝挫傷，雖然骨頭沒有異常，接下來的例行賽卻幾乎已經確定無法出場，羅德打線在10月的表現其實已經很糟了，大部分的先發打者在這個月的打擊率都未超過2成5，井上晴哉、安田尚憲、福田秀平及馬丁更是都只有1成多，在少了馬丁後的這兩週，戰績就陷入了前述只有2勝的大低潮，10月打了27場比賽總共只得65分，場均2.4分。

這種得分能力當然讓投手的壓力很大，拿陳偉殷來說，他重回日職，被當成是羅德(當時)要逆轉軟銀拿下優勝，或是打進季後賽的關鍵，但他先發出賽3場，投了20局只被打出16支安打，還投出12次三振，防禦率只有2.25，WHIP則低到0.9，還有一場完投，即使如此，成績卻是0勝2敗，尚未拿到重返日職後的勝利，原因就是打線不幫忙，3場比賽總共只幫他打下2分，援護率只有0.82，不過對於陳偉殷來說，或許也習慣了隊友的貧打，但這再度顯示棒球比賽不得分，就算是賽揚獎投手來投也救不了球隊的戰績。