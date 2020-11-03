中職／兄弟洋投戰力超強大 獅想贏需要陳傑憲甦醒

台灣大賽統一獅與中信兄弟爭霸，前兩戰雙方各拿1勝，換句話說，今天起就變成5戰3勝制系列賽，看好擁有強大洋投戰力的兄弟，有較高機會能奪冠。

過去象獅4度爭霸，由於兄弟資源相對薄弱，這4次戰力都居下風，而且較不被看好，可是，兄弟1993年靠日籍總教練山根俊英在例行賽「藏」洋投大偉，總冠軍戰再押上來，果然收到奇效，最終逆勢奪冠。2001年兄弟靠養父鐵一夫當關，更是在逆境1勝3敗不利情況下，完成世紀大逆轉登頂。

2008、09年統一獅都鏖戰7場力退兄弟奪冠，完成三連霸，也就是說，獅象爭冠除了1993年打6戰之外，其他3次都打到第7戰才決勝負，每一次對決都堪稱經典。中信接手兄弟之後挹注許多資源，近年農場養成系統完善，二軍訓練基地讓各隊稱羨，加上砸重金找好洋投，今年算是兩隊爭冠，兄弟整體戰力首度壓過統一。

中信兄弟雖然在總冠軍賽輸掉第一戰，但球隊整體戰力還是在統一獅之上，第二戰就痛痛快快地贏回來。 中央社

來看今年台灣大賽第二戰，兄弟三冠王德保拉並非不可戰勝，例行賽最終戰統一獅幾乎被德保拉全場壓制，第6局兩出局後統一獅靠吳桀睿、唐肇廷、陳鏞基、陳重廷連續敲出4支安打，才從德保拉手中拿下寶貴的兩分，也順利拿到下半季冠軍。

德保拉一場比賽可能只會給對手一次機會，錯過就不再，例行賽最終戰已示範過一次，台灣大賽第二戰再來一次，第2局前三棒林安可、高國慶、陳鏞基連續擊出安打先添得1分，形成無人出局二、三壘有人，若統一獅至少再搶2分，加上首戰潘武雄代打致勝3分砲贏球，壓力可就全落在兄弟這邊。

然而，蘇智傑擊出一壘強勁滾地球，一壘手許基宏奮力撲接，第一時間並未攔到，其實三壘跑者高國慶直衝本壘即可，結果猶豫不決，反倒被許基宏演出變相雙殺，將高國慶觸殺在本壘前，下一棒陳重廷獲保送，林祐樂擊出游擊滾地球被江坤宇美技撲接，快傳二壘完成封殺，統一獅提出電視重播輔助判決，確實有改判空間，結果維持原判1分未得，士氣為之一挫，這一個play也非常關鍵。

值得注意的是，此役統一獅先發投手猛威爾是10月投手MVP得主，他在例行賽最後一次先發完全壓制富邦悍將，繳9局完封勝，成為下半季封王關鍵人物，照理說近況應該很好，可是這場他的直球均速，比對富邦之戰先發掉了2、3公里，台灣大賽第2戰前兩局他幾乎都以變化球為主，結果第2局被打的5支安打，包括岳東華、岳政華兄弟檔同局開轟，加上首局被王威晨敲的長打，通通都是滑球或曲球。

第3局後猛威爾改變投球策略，主攻直球，才算有效壓制兄弟打線，可是，德保拉一場比賽只給你一次機會，第3局兩出局被林安可擊出內野安打後，接下來德保拉連續解決16人次，最後5人次全都賞老K，可以說，第二戰勝負分水嶺在第2局。

第8局統一獅推出老將「嘟嘟」潘威倫登板，頗有測試意味，結果嘟嘟單局掉4分，壓制力有些不足，接下來熱戰要在關鍵時刻上場恐怕有難度。

第一戰統一獅推出布雷克先發讓人意外，結果他繳6局失1分好投，牛棚幾位投手也接力投球有好表現，加上潘武雄神代打轟3分砲贏球，前兩戰深入敵營拿下1勝1敗，不管比賽內容如何，至少已經達成統一獅總教練林岳平所設定的目標，那就是至少拿1勝，其他的事回台南主場再說。

統一獅開路先鋒陳傑憲兩年前台灣大賽打擊率高達0.429，21打數擊出9支安打，上壘率0.500，稱職扮演核彈頭角色，然而今年前兩戰8支0，安打還未開張，還吞2K、1雙殺，打擊狀態低迷，如果陳傑憲無法復甦，後面幾場硬仗可就難打了。

獅隊開路先鋒陳傑憲在總冠軍賽前2戰8打數都還沒有擊出安打。 記者黃仲裕／攝影

同樣地，中信兄弟主砲詹子賢過去大賽表現一向不佳，首戰第6局擊出雙殺打瓦解攻勢，團隊士氣大挫，直到次戰第6局才終於敲安，能否在關鍵時刻適時一擊，絕對是黃衫軍能否更上一層樓的關鍵。

羅傑斯、德保拉皆先發8局失1分，今天換米蘭達接手，兩年前他在日本職棒總冠軍賽對廣島先發5局失3分拿下勝投，今年對獅隊3勝2敗、防禦率3.05，帶著日本大賽經驗與優勢對戰成績征戰台灣大賽，統一獅要過這關並不容易。

統一獅今天的先發洋投泰迪，本季戰績6勝0敗、防禦率3.81，對兄弟3戰全勝，17.2局零責失分，對戰防禦率是完美的零，在台南主場奪5勝、防禦率1.99，簡直就是「台南王」，不過，台灣大賽又是另一番場景，例行賽數據當然重要，但僅供參考。

總冠軍賽第3戰統一獅將派出「台南王」泰迪(左)先發，與中信兄弟則是推出米蘭達(右)。 聯合報系資料照片

值得注意的是，如果今天統一獅贏球，中信兄弟1勝2敗，明天第4戰敢派傷癒復出不久的黃恩賜先發嗎？若是兄弟贏球，統一獅1勝2敗，那麼，敢押江辰晏先發嗎？林岳平就說了，第3戰最關鍵，言簡意賅。