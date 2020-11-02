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中職／總冠軍賽第3到5戰 全台7-11看得到

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
7-ELEVEN門市將直播中職總冠賽3至5戰。圖／ELEVEN體育家族提供
7-ELEVEN門市將直播中職總冠賽3至5戰。圖／ELEVEN體育家族提供

中職總冠軍賽前兩戰由兩隊各取1勝，明天起第三到五戰將移師台南主場，統一獅隊尋求時隔9年後，讓台南球場橘海遍佈，再次於府城問鼎台灣大賽的寶座。

為了力挺獅隊邁向王座，ELEVEN體育家族也攜手7-ELEVEN，首次於1400家門市可以收看到ELEVEN體育家族精采的中文轉播，讓路口的7-ELEVEN門市變身成你的直播派對場地。

至於線上直播也可透過ELEVEN SPORTS 官網、APP（有雙語切換服務）、Twitch與推特的英文轉播收看賽事。另外，MOMOTV綜合台一同響應總冠軍戰第四戰的轉播內容服務。

獅隊上一次在台南球場奪冠，是2011年10月20日第五戰對上當時的Lamigo桃猿隊，王鏡銘在四局上出場中繼，飆出153公里球速破總冠軍賽本土投手最快紀錄，也拿下台灣大賽MVP，「大餅」林岳平守護有成拿下後援勝，獅隊笑納隊史第八座冠軍、也超車兄弟象隊的七座。

第三戰續上演洋投對決，獅隊泰迪迎戰中信兄弟米蘭達，今年下半季加盟的泰迪，例行賽對兄弟，兩場先發一中繼皆拿勝，總共17.2局無自責分，但每場比賽也都不超過6局。

獅隊的牛棚調度相當重要，另一致勝關鍵在於猛獅打線能否突破米蘭達的封鎖，因為前兩場比賽，獅子軍對兄弟洋投總共只拿2分，勢必得找回火燙的手感。

ELEVEN體育家族還有豐富獎品要送給觀眾，有球員簽名球、簽名板、精美棒球麻將，7-ELEVEN也加碼商品卡要來回饋粉絲，詳情請在ELEVEN體育家族官方粉絲團查詢。

米蘭達 林岳平

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