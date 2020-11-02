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中職／蘇緯達台灣大賽首支代打轟 信心喊話「我最強」
中職中信兄弟野手蘇緯達例行賽累積7支代打全壘打是聯盟紀錄，昨天台灣大賽第2戰8局代打敲出3分砲，為個人總冠軍賽首支，他盼逆境成長，告訴自己「我是最強的」。
中信兄弟隊野手蘇緯達例行賽展現代打高掌握度，生涯累積7支代打全壘打為中職新紀錄，昨天中職總冠軍賽（台灣大賽）第2戰，蘇緯達板凳出發，8局從統一獅隊後援投手潘威倫手中敲出3分砲，幫助球隊拉大領先差距、順利拿勝。
這發全壘打是蘇緯達總冠軍賽個人首支代打全壘打、聯盟史上第5支代打全壘打，也是今年總冠軍賽第2支。
蘇緯達表示，總冠軍賽難免會有壓力，想辦法調整心態，保持跟例行賽一樣的感覺，不要想太多，設定到自己想要的球路、全力攻擊，代打開轟心情很振奮，「把我的力量全部釋放，感覺還不錯」。
兄弟隊總冠軍賽首戰延長賽吞敗，昨天拿勝、扳平戰局，蘇緯達表示，第一場比賽有感覺到大家蠻緊繃的，賽後野手群開會時，學長周思齊也有給很多建議，周思齊勉勵學弟們，面對高張力比賽不可能不緊張，如何在緊張的逆境中學習成長更重要。
蘇緯達也提到，代打只有一次機會、錯過就沒有了，需要很高的掌握度，上場前都會告訴自己，「已經準備好了、我是最強的，全力攻擊」。
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