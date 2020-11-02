中職／獅象傳統好戲 專產代打轟的對戰組合

中職總冠軍賽打完前兩戰，已經出現兩支代打全壘打，追平2009年產量，而這兩次都是統一獅與中信兄弟（含兄弟象）之間的過招，驗證傳統好戲還是高潮迭起。

獅隊與兄弟在前兩戰各取1勝，首戰的決勝關鍵在延長10局，獅隊老將潘武雄代打敲出三分砲，也是台灣大賽史上第一支出現在延長賽的代打全壘打；第二戰輪到兄弟「代打之神」蘇緯達，在第八局臨去秋波，以代打三分砲徹底甩開分差，幫助兄弟以9：1扳平戰局。

至此總冠軍賽史上共出現五支代打全壘打，分別是2007年楊博超、2009年鄭乃文和王金勇、2020年潘武雄和蘇緯達，單一總冠軍系列賽代打全壘打數已追平2009年，接下來還有機會再寫新猷。

要在高張力的總冠軍賽代打開轟，絕對是高難度任務，回顧2009年這些戲劇性的代打轟，當時的第二戰，王金勇第九局在球隊1：6落後時上場代打，面對獅隊守護神、也就是現在的獅隊總教練林岳平敲出兩分砲，兄弟最終仍以3：6輸球。

第三戰則是輪到獅隊鄭乃文代打開轟，他在第九局上場，面對整季防禦率只有0.56的兄弟守護神庫倫，那也是他在總冠軍賽的生涯首打席，就以一發石破天驚的兩分砲，幫助獅隊追平比分。

相隔11年再演獅象大戰，都用代打全壘打在比賽尾聲帶動高潮、寫下記憶點，只要再1發代打砲，也將締造單一年總冠軍賽史上新高。